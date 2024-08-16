البيئة: جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهة إصدار تراخيص تجميع زيوت الطعام المستعملة

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مجلس الوزراء استصدر قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، حيث أنه كانت وزارة البترول ستقوم بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتدوال المخلفات الخطرة ، وتأتى هذه الخطوة لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، وضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.

وأشارت وزيرة البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أهمية حصر كمية و حجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها، مما يتيح فرصا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات المعتمدة على زيوت الطعام المستخدم.