التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنفيذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد، 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع التدريبى الرابع للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام الحالى 2024/2025، ويستفيد منها 152 متدربًا من جميع المحافظات ، وذلك فى إطار جهود الوزارة للارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة بالمحليات لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية التى تنفذها الدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على الاهتمام الذى توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العديد من الملفات التى تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقى ملفات العمل المحلى على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً على تنفيذ ما يكلفون به من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.





وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مركز سقارة ينطلق دوراته التدريبية الأسبوع الحالى بدورة "مدخل اللامركزية واصلاحات الإدارة المحلية" وتستهدف 40 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، مشيرًة إلى أن الدورة تأتى فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ومعهد التخطيط القومى لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسى ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي، وذلك فى ضوء حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموى للإصلاحات التى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخرى.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة سيشهد تنفيذ دورة "التطوير المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة" والتى تستهدف 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع فريق من الـ TOT ، مشيرًة إلى أنه يتم خلال الدورة الاعتماد على تطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

وفى نفى السياق أشارت الدكتورة منال عوض إلى استمرار 3 دورات تدريبية للأسبوع الثانى على التوالى وهى دورة "المراكز التكنولوجية وكيفيه التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية" ، ودورة "تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، ودورة " ادارة المشروعات مستوى متقدم PMI - PBA))، ويستفيد من هذة الدورات 84 متدربًا من جميع المحافظات .

وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.