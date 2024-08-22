اليوم السابع
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10 أوجه للتعاون بين البيئة والتعليم.. تدوير المخلفات والتشجير الأبرز

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:35 م
10 أوجه للتعاون بين البيئة والتعليم.. تدوير المخلفات والتشجير الأبرز التوعية فى المدارس بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية
كتبت منال العيسوى

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انعقد اليوم الخميس اجتماع بين وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، من أجل بحث التعاون في عدد من المحاور، خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 أوجة للتعاون بين الوزارتين كان أبرزهم إعادة تدوير المخلفات.

1- التوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
2-  رفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية.
3-  تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى التي سيتم البدء فيها.
4-  العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الانشطة المشار إليها.
5- وضع خطة من قبل وزارة البيئة لتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة بتلك الانشطة.
6- تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام.
7- تنفيذ ندوات توعوية على مدار العام لتحفيز الطلبة والطالبات للمشاركة في المسابقات البيئية، لرفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة.
8-  وتنظيم معسكرات لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الأشجار، وطرق الزراعة الجيدة، وكيفية الاستفادة من المياه، وترشيد الاستهلاك.

9- المدرسة ستكون نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع.

10- تنفيذ حملات التشجير بالمدارس وحولها، ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون شجرة"،  بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة كانت أعلنت مسابقة سنوية حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، كما سبق وتم دمج المفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر.

 







البيئة

التوعية البيئية

المدارس

وزير التربية والتعليم

التعليم الفني

المدارس الحكومية



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