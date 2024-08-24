اليوم السابع
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أمين عام دور الإفتاء بالعالم: أتطلع لانعقاد مؤتمر الأوقاف وما ينتج عنه من مبادرات

السبت، 24 أغسطس 2024 10:03 ص
أمين عام دور الإفتاء بالعالم: أتطلع لانعقاد مؤتمر الأوقاف وما ينتج عنه من مبادرات الدكتور إبراهيم نجم أمين عام دور وهيئات الإفتاء
كتب لؤى على

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أعرب الدكتور إبراهيم نجم أمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تطلعه لانعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، وما ينتج عنه من مبادرات للتعاون في تنفيذها.

وأشاد الأمين العام، بحسن اختيار عنوان المؤتمر ووقت انعقاده للتأكيد على أهمية دور المرأة في نهضة المجتمع من خلال قدرتها على التغيير الإيجابي، وحضورها الفاعل في مختلف جوانب الحياة، وفي شتى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية.

وأضاف: هذا المؤتمر يبرز مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية ودورها الفاعل في بناء حضارة الرقي والتقدم والازدهار للإنسانية جمعاء، ولن يكون ذلك إلا عن طريق بناء الوعي الثقافي والديني والمجتمعي، ويُعدُّ هذا المؤتمر الأول من نوعه على المستوى الدولي، الذي يتناول دور المرأة في بناء الوعي، ويستمد أهميته من أهمية دور المرأة التي لها دور كبير في بناء الوعي وتصحيح مفاهيم الأبناء والنشء وبث القيم الأخلاقية والدينية فيهم.

 







مؤتمر الاوقاف

وزاره الاوقاف

دار الافتاء

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية



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