نقيب الأشراف: مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة

كتب لؤى على

أشاد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بموضوع المؤتمر الـ 35 لـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يحمل عنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، مشددا على أن المرأة لها دور كبير في بناء الوعي وتصحيح مفاهيم الأبناء والنشء وبث فيهم القيم الأخلاقية والدينية.

وقال نقيب الأشراف، إن المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يومي 25 و26 أغسطس الجاري، يعقد نظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي وخدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، وضمن استراتيجية الدولة المصرية في التمكين للمرأة.



وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لها تجربة رائدة في دعم وتمكين المرأة المصرية ودعم حضورها في قلب مسيرة العمل الوطني، إدراكًا لدورها المهم في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن، مشيرا إلى أنه توجد مكتسبات عديدة للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكد نقيب الأشراف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل على عاتقه قضية الوعي الفكري والديني والوطني المستنير منذ أن تحمل المسؤلية، ودائما ما يؤكد على ذلك في خطاباته ولقاءاته، لافتا إلى أن صناعة وعي فكري آمن هو واجب الوقت، ويحقق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ويسهم في تقوية قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع.

وتمنى نقيب الأشراف، التوفيق والنجاح للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في أداء دورهم في تجديد الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام الوسطي، وأن يخرج مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" بتوصيات مهمة تعزز رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في بناء الوعي.