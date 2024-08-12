اليوم السابع
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الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنئ مفتى الجمهورية الجديد

الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:08 ص
الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنئ مفتى الجمهورية الجديد الدكتور إبراهيم نجم
كتب لؤى على

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تقدم الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالتهاني للدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

داعيا المولى -عز وجل- لفضيلته بالعون والتوفيق والسداد في أداء مهمته، لتحقيق الريادة الدينية والإفتائية لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

كما توجه بخالص التحية والإعزاز والتقدير لفضيلة  الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، على ما بذله من جهود مضنية في سبيل تطوير دار الإفتاء المصرية والارتقاء بها، حتى احتلت مكانة كبيرة في العالم العربي والإسلامي، وما قدمه في خدمه دينه ووطنه ودار الإفتاء المصرية.

 







دار الافتاء

نظير محمد عياد

مفتى الجمهورية

الافتاء




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