أطعمة ممنوعة لمرضى الجدري المائي.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

إذا تعرض أحد أفراد أسرتك للإصابة بالجدري المائي فهناك بعض الأطعمة الممنوع من تناولها والهدف السيطرة علي المرض، وعدم تفاقمه.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الذي أوضح أن الجديري المائي هو واحدا من الأمراض الفيروسية المعدية ، وتشمل أعراضه طفح جلدي يغطي كافة أجزاء الجسم ومثيرا للحكة.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة الممنوعة علي مرضي الجدري المائي، ومنها:

- الأطعمة الحارة

تزيد من التهاب الفم وتهيج الحلق بدرجة كبيرة، وزيادة البثور والطفح الجلدي، وهذا يعني تفاقم الأعراض، وزيادة الشعور بالألم.

- الأطعمة الدهنية

الأطعمة ذات المصادر الغذائية الغنية بالدهون المشبعة الغير مفيدة، فتكون غير صحية تماما ولايقتصر ذلك عما تسببه من اضطرابات هضمية , كالإصابة بالإسهال أو المغص, وعسر الهضم الشديد.

- الأطعمة المصنعة

تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة والصناعية التي تحافظ على الأطعمة من الفساد لوقت أطول إلا أنها تترك تأثيراتها السلبية على الصحة العامة للجهاز الهضمي , ومن ثم ينصح بالإبتعاد عن الإفراط في تناولها خلال فترات المرض تقلل الشفاء.

كما أوضح التقرير، أبرز الأطعمة المسموح بها عند الإصابة بالجدري المائي، ومنها:

-مجموعة الفاكهة والخضراوات التي توفر للجسم مختلف الفيتامينات والمغذيات على أن تكون من غير الحمضيات مع التركيز على الموز، والشمام، والتوتيات، والبروكلي، والخيار، والسبانخ.

-الأغذية المهروسة مثل البطاطس، البطاطا، الدجاج المسلوق، الأفوكادو.

-الأطعمة التي يتم تناولها باردة كالزبادي، العصائروالمثلجات.

-الأطعمة التي تتسم بسهولة البلع ويمكن هضمها بدون صعوبة مثل الأرز.

