الضغط العصبي ومشاكل الجلد والجينات محفزات أساسية للإصابة بالبهاق والصدفية

كتبت هند عادل

داء الصدفية من أمراض المناعة الذاتية أيضا مثل البهاق عندما يهاجم الجهازالمناعى أعضاؤه وأيضا مرتبطة بالعوامل الوراثية، والصدفية والبهاق من الأمراض غير المعدية على عكس الجدريري المائى أو الانفلونزا، وفقا لما أكدته الجمعية الأمريكية لطب الجلد.

فلا يمكن الإصابة بالصدفية عن طريق السباحة فى الماء مع شخص مصاب بها، أولمس شخص مصاب بالصدفية .

ولكن الدراسات البحثية اكدت أن اضطرابات الجهاز المناعي للشخص والجينات تلعب دورا في الإصابة بالصدفية.

الجهاز المناعي



تعد خلايا الدم البيضاء، والتي تسمى أيضًا خلايا تي، جزءًا من الجهاز المناعي للجسم تساعد هذه الخلايا في الوقاية من الأمراض عن طريق مهاجمة أشياء يمكن أن تضر بالإنسان مثل البكتيريا والفيروسات، عندما يصاب الشخص بالصدفية، يحدث خطأ ما في جهاز المناعة، لذلك تهاجم الخلايا التائية خلايا الجلد في الجسم، يتسبب هذا الهجوم في جعل الجسم يصنع خلايا جديدة من الجلد تتراكم خلايا الجلد الزائدة على سطح الجلد وتكون الصدفية.

بمجرد أن تبدأ الخلايا التائية في مهاجمة خلايا الجلد، يستمرهذا عادةً لبقية حياة الشخص هناك استثناء واحد بعض الأطفال الذين يصابون بنوع من الصدفية يطلق عليهم الصدفية (gut-tate) لم يصابوا به مرة أخرى.

الجينات



وجد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم جينات معينة هم أكثرعرضة للإصابة بالصدفية.

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى الصدفية؟



يمكن أن تعمل الكثير من الأشياء اليومية كحافز، مما يؤدي إلى ظهورالصدفية لأول مرة تتضمن مسببات الصدفية الشائعة الضغط العصبى وإصابة الجلد مثل حرق أو حروق الشمس، العدوى مثل بكتيريا الحلق، الطقس، تناول التبغ، تناول الكحول.

العوامل النفسية أيضا من أكثر المحفزات للإصابة بالصدفية والبهاق قد تؤدي فترات التوتر الشديد إلى ظهور الصدفية