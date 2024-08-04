استشارى: تطعيم الجدرى المائى ضرورى لحماية طفلك من المضاعفات

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى، استشارى الأطفال بمستشفى التحرير العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة، إن الجدرى المائي هو عدوى فيروسية سريعة الانتقال تسبب حمى حادة وطفحًا جلديًا، عادة ما يظهر على الوجه والصدر والظهر ومن ثم ينتشر إلى بقية الجسم.

وأوضحت أن أفضل وسيلة للوقاية منه عن طريق أخذ اللقاح، وهو آمن وفعال، مضيفة أن الشخص يصاب بالعدوى ويكون معديًا قبل ظهور الطفح الجلدي ولمدة أسبوع بعد زوال الطفح.

وتابعت أن التطعيم مهم جدًا وهو ضمن قائمة التطعيمات الإضافية الضرورية فى فروع المصل واللقاح ويحمى الطفل من حدوث المضاعفات.

وأضافت أن الطفل يكون معديًا قبل ظهور الطفح الجلدى، أى قبل أن يتشخص انه جدرى مائى وهذا يجعل العدوى تنتشر جدا فى المدارس، لأن الطفل بيبقى عنده اعراض مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم وهمدان وفقدان الشهية ويذهب للمدرسة ثم بعد فترة يظهر عليه الطفح الجلدى ويتشخص انه جدرى مائى بعد أن تنتقل العدوى لزملائه.

الوقاية من الجدرى المائى

أوضحت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى أن طرق الوقاية من الجدري المائي تشمل:

1- عزل الطفل المصاب في غرفة بعيدة عن باقى الاشخاص وتجنب التواصل المباشر بينهم.

2- أخذ لقاح الجدري خلال أربعة أيام من الالتقاء بالشخص المصاب قد يمنع المرض أو يقلل أعراضه.

3- عدم استخدام أدوات الشخص المصاب الخاصة، مثل: كوب الشرب، وفرشاة الأسنان والفوط.

4- تعقيم أماكن تواجد المريض جيدًا بالكحول.

علاج الجدري المائي

وتابعت الدكتورة هبة نبيل استشارى الأطفال أنه يجب علاج الاعراض للتخفيف من حده المرض، مثل:

1- الإكثار من السوائل وخاصة الماء.

2- أخذ المسكنات ومضاد للفيروسات.

3- أخذ خافض للحرارة في حالة الشعور بالحمى.

كيف ينتقل مرض الجدري بين الاطفال؟

وأكدت أن مرض الجدري ينتقل من المصاب إلى الآخرين عن طريق اللعاب سواء بالكلام أو العطاس أو الكحة.

وأضافت أنه من الممكن أن ينتقل عبر الأسطح التي تحتوي على لعاب الشخص المصاب مثل الطاولات، كراسي الانتظار وغرف الطعام، ويكون الشخص المصاب معديا من قبل ظهور الطفح الجلدي بيومين حتى اختفاء الطفح الجلدي تماما من على جسمه.