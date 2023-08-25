استشاري جلدية يوضح أعراض الجديري المائي وطرق العلاج ومخاطره على الحامل

فاطمة ياسر

قد يصاب البعض بالهربس نتيجة للإصابة بالجدري المائي، ووفقا لتصريح خاصة لليوم السابع، أوضح دكتور شعبان ابراهيم محمد استشاري جلديه وتناسلية في جامعة قنا، أنه بعد التعافي من جدري الماء، يمكن أن يدخل الفيروس إلى الجهاز العصبي ويظل خاملا لفترة طويلة، حتى يصاب الشخص بالهربس.

وأشار شعبان، أن الجدرى المائي يسببه فيروس الهربس ويسمي النطاقي الحماقي، وهذا المرض ينتقل عن طريق استنشاق الهواء الملوث برذاذ المريض أي عند العطس أو السعال وعند ملامسة البثور، مشيرا إلى أن مدة الحضانة الخاصة بمرض الجديري المائي من 10 أيام حتى 21 يوما.

وقدم شعبان أبرز الأعراض المرتبطة بالجديري المائي، ومنها:



- يظهر على هيئة طفح جلدي على شكل بثور مملؤءة بالسوائل.

- مع حكة بالجلد .

-ارتفاع حرارة الجسم .

-غالبا يلازمه التهاب بالحلق والعينين.

-آلام بالبطن.

-الصداع.

-فقدان الشهية.

وأكد استشاري الجلدية، أنه غالبا يكون المرض خفيفا في الأطفال ذوى مناعة القوية، لافتا أن العلاج يكون بأدوية ضد الفيروسات وضد الحساسية وخافض للحرارة ومهدئات للحكة.

وحث الطبيب على ضرورة عزل المريض لمدة أسبوعين حتى تجف البثور، تجنبا لنقل العدوي، وفي حالة إذا أصيبت الحامل بهذا المرض قد يسبب التهاب رئوي للأم أو ولادة مبكرة وتشوهات بالجنين، ولذا يجب توخي الحذر.

وأخيرا أشار شعبان، أنه يوجد لقاح للمرض يسمي لقاح الحماقي وغالبا من يصاب بالمرض لا يصاب به مرة أخرى.