أضف هذا النوع من التوابل لطعامك.. يقى من الأمراض الجلدية

كتبت مروة محمود الياس

التوابل لا يمكن حصر دورها فى كونها إضافة للطعام للحصول على المذاق الجيد فقط، لكن فوائدها تتخطى هذا الأمر بكثير، فوفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى المعنى بالصحة العامة والتغذية، فإن هناك الكثير من الفوائد للتوابل التى تضاف بمقدار جيد ومعتدل للأطعمة المختلفة تجعلها مصدرا أساسيا لفوائد وإضافات رائعة تعزز من فيتامينات وعناصر الوجبة التى يتناولها الانسان.

جوزة الطيب من التوابل الهامة التى تشتهر بأهميتها لصحة الجلد ووقاية الإنسان من الكثير من الأمراض الجلدية، فهى تحتوى على زيوت وبروتينات ودهون صحية للغاية تعزز من صحة الجلد وتحمى من أشهر الأمراض الجلدية مثل الجرب والأكزيما والحساسية.

وتابع التقرير أن جوزة الطيب تساعد على تحسين صحة ونضارة الجلد من خلال مكوناتها المميزة وبروتيناتها العالية..

تقى من الإصابة بالأكزيما وتخفف من حدة الأعراض

تقى من الإصابة بالجرب وتخفف من حدة أعراضه

تساعد على زيادة إفراز هرمونات السعادة فى الجسم مما يعزز من انضباط المزاج وتخفيف حدة الاكتئاب، وبالتالى التمتع بصحة عامة وصحة جلدية جيدة.

غنية بمضادات الأكسدة فتقلل عامل الالتهاب في الجسم مما يجعل الجسم في وقاية من الأمراض والحساسية

مضادة للالتهاب فتعزز من الشعور بالراحة وتخفيف حدة الألم

تعمل كمزيل للسموم وتنظيف الجسم والجلد والبشرة

تعزز من نضارة الجلد وظهوره بمصدر صحي وليس شاحب

تعزز من النوم الصحي وتخفيف حدة القلق والتوتر وتساعد على الاسترخاء الشديد

وينصح التقرير بإضافة جوزة الطيب إلى الطعام بشكل منضبط، دون إكثار أو إفراط وكذلك الاهتمام بإضافتها بمعدل خفيف للاستفادة القصوى من فوائدها وتجنب أضرار الإكثار منها.