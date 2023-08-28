اليوم السابع
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"لو عاوز تدريبات مهنية مجانية".. تعرف على شروط التدريب بوزارة العمل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:00 ص
"لو عاوز تدريبات مهنية مجانية".. تعرف على شروط التدريب بوزارة العمل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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تعقد وزارة العمل من خلال 75 مركزا تدريبيا مهنيا فى القرى الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.

 

ويمكن للشباب الراغب فى الالتحاق بفرص التدريب المجانية على عددا من المهن التى يحتاجها سوق العمل، من خلال التقدم بمقرات مراكز التدريب الثابتة، أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية التابع لها، علما بأن التقديبات تقدم لمن هم فى سن 18 إلى سن 45 سنة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، ويتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

 

وتشترط الوزارة فى الحصول على دورات إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية فى نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.


وزارة العمل

تدريبات مهنية

مراكز التدريب المهنى

تدريب مهنى



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