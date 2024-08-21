50 فرصة عمل بالبوسنة والهرسك.. تعرف على التفاصيل

كتبت آية دعبس

استمرارا لجهود وزارة العمل، في التوسع في توفير فرص عمل للعمالة المصرية، في السوق المحلى والخارجى، فقد أعلنت الوزارة عن 50 فرصة عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك، بمرتبات تصل إلى 700 يورو شهرياً، لافته إلى أن المهن في التخصصات التالية :

1- 1 مهندس مدنى.

2- 8 عمال بناء.

3- 13 حداد مسلح.

4- 22 نجار مسلح.

5- 2 مبيض محارة ونقاش.

6- 2 مبلط.

7- 2 مثبت وجهات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، فهى:



1- صورة من جواز سفر ساري.

2- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة .

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل، من يوم الأحد المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024 ، فى تلقى أوراق الراغبين في التقدم للوظائف، على أن يتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة .