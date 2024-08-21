اليوم السابع
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50 فرصة عمل بالبوسنة والهرسك.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 09:46 م
50 فرصة عمل بالبوسنة والهرسك.. تعرف على التفاصيل وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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استمرارا لجهود وزارة العمل، في التوسع في توفير فرص عمل للعمالة المصرية، في السوق المحلى والخارجى، فقد أعلنت الوزارة عن 50 فرصة عمل للمصريين ، بدولة البوسنة والهرسك، بمرتبات تصل إلى  700 يورو شهرياً، لافته إلى أن المهن في التخصصات التالية :

1-  1 مهندس مدنى.
2-  8 عمال بناء.
3- 13 حداد مسلح.
4- 22 نجار مسلح.
5-  2 مبيض محارة ونقاش.
6-  2 مبلط.
7-  2 مثبت وجهات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم، فهى:


1-  صورة من جواز سفر ساري.
2-  صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة  .

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل، من يوم الأحد  المقبل، الموافق 25 / 8 / 2024  ، فى تلقى أوراق الراغبين في التقدم للوظائف، على أن يتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة .







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