عناصر غذائية مهمة احرص على وجودها فى طعام طفلك

كتبت إيناس البنا

يحتاج الأطفال إلى نظام غذائى متوازن يشمل جميع أنواع الفواكه والخضراوات والبقول والمكسرات والبذور التى يمكنهم من خلالها تحقيق الأهداف الغذائية، لذا يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم قادرون على تحقيق مراحل النمو المناسبة لأعمارهم، ولتحقيق ذلك يجب إعطاء الأطفال العناصر الغذائية الأساسية الستة التالية لنموهم وتطورهم، وفقا لموقع هيلث سايد.

البروتين

يمكن للبروتين أن يبنى ويصلح العضلات والأعضاء والأنسجة، ومن المهم تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات فى النظام الغذائى لطفلك.

الكالسيوم

يعد الكالسيوم ضروريًا لبناء عظام وأسنان قوية، لذا شجع طفلك على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والزبادى والخضراوات الورقية والحبوب المدعمة.

فيتامين د

فيتامين د ضرورى لنمو العظام ووظيفة المناعة، أدرج الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان فى نظامهم الغذائى، إلى جانب التعرض لأشعة الشمس.

الحديد

الحديد ضرورى لصحة خلايا الدم الحمراء ومنع فقر الدم عند الأطفال، اهتم بأدراج الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والحبوب المدعمة فى نظامهم الغذائى.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكن أن تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية نمو الدماغ، وتعزز صحة القلب والرؤية، أضف الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان المدعمة إلى نظامهم الغذائى.

الألياف

يمكن للألياف أن تعزز الهضم الصحى، وتؤدى إلى الشعور بالشبع، وتتحكم فى نسبة السكر فى الدم، شجعهم على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبقول والمكسرات فى نظامهم الغذائى.