حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا تخفض مستويات الكوليسترول.. بديلة للشيكولاتة

كتبت أمل علام

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عامل خطر رئيسي لعدد من الأمراض المميتة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال موقع Daily Express، يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة خطيرة في المملكة المتحدة، حيث يعتقد أن حوالي نصف البالغين يعانون من هذه المشكلة، ورغم أنها ليست خطيرة على الفور، إلا أنها قد تؤدي إذا لم يتم علاجها إلى تراكم الدهون في الشرايين مما يؤدي في النهاية إلى انسدادها.

وهو أيضًا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحالات الطوارئ الطبية الأخرى، غالبًا ما يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب بعض عادات نمط الحياة مثل تناول الكثير من الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، إنه على الرغم من وجود أدوية يمكن تناولها للمساعدة مثل الستاتينات، إلا أنه يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بمراقبة ما يأكلونه، وهناك وجبة خفيفة لذيذة تقول الهيئات الصحية إنها قد تكون مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وأضاف الموقع، إن إضافة حفنة من المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي كل يوم قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم

ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، فإن تناول حفنة من المكسرات والبذور قد يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول، فهي غنية بالدهون غير المشبعة والألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

أكدت مؤسسة القلب البريطانية: "إن المكسرات هي مصدر جيد للدهون غير المشبعة وكذلك الألياف والعناصر الغذائية الأخرى"، إنها تشكل بديلاً لذيذًا ومريحًا للوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت، والتي عادة ما تكون غنية بالدهون المشبعة.

مستويات الكولسترول..

يؤكد خبراء التغذية انه يمكن تناول حصة يوميا من المكسرات وهى عبارة عن حفنة صغيرة حوالي 30 جرامًا، من المكسرات اختر أي نوع من المكسرات تفضله، و الأفضل من ذلك، مزيج من المكسرات والبذور للاستفادة من مجموعة أوسع من العناصر الغذائية، وتدعم هذه النصيحة مؤسسة القلب البريطانية، التي توصي بتناول 28 إلى 30 جرامًا من المكسرات يوميًا.

وأضافت، إن "المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة وتحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة، وهو مزيج يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، تحتوي المكسرات على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم من الأمعاء، بالإضافة إلى البروتين وفيتامين هـ والماغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية النباتية التي تساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

