منافذ وزارة التموين تواصل طرح السكر الإضافى الحر على البطاقات

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم على بطاقات التموين وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلوجرام بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه، حتى 6 أفراد للبطاقة، كما يتم توفير منتجات أخرى وصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

ويأتى استمرار وزارة التموين فى صرف السكر الإضافي على بطاقات التموين فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين، حيث نجحت الوزارة فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية تكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، كما توفر الوزارة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة كما طرحت الأرز الأبيض المحلى بسعر24 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها، حيث تم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعدما كان بـ 26 جنيها للكيلو، كما يتم أيضا توفير كافة المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وأقل من الأسواق الأخرى.