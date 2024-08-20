مفتى الجمهورية يستقبل الدكتور أحمد عمر هاشم لتهنئته بتولى مهام منصبه

كتب لؤى على

استقبل الدكتور نظير عياد -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- اليومَ، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى جاء لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

فى بداية اللقاء، أعرب المفتى عن سعادته وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بمكانة الدكتور أحمد عمر هاشم ودوره البارز فى نشر العلم الشرعى ودعم الوسطية الإسلامية. وقال : "إن فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم يُعَدُّ منارة علمية لها تأثيرها البالغ فى نشر القيم الإسلامية الصحيحة والدفاع عن الدين".

ومن جانبه، عبَّر الدكتور أحمد عمر هاشم عن تقديره العميق للمفتى، مشيدًا بالدور المحورى الذى تقوم به دار الإفتاء. وقال: "نحن على ثقة بأن دار الإفتاء المصرية تحت قيادتكم الرشيدة تواصل دورها الفعال فى نشر الوعى الدينى وتصحيح المفاهيم المغلوطة. وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم فى هذه المهمة الجليلة، وأن تكونوا خير خلف لمن سبقكم فى هذه المهمة العظيمة".