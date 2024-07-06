اليوم السابع
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أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية الشريفة فرقت بين الحق والباطل

السبت، 06 يوليو 2024 09:34 م
أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية الشريفة فرقت بين الحق والباطل أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

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هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى بتعيينه وزيرا للأوقاف.

وقال هاشم أن الهجرة النبوية الشريفة فرقت بين الحق والباطل ورسخت دعائم المجتمع الإسلامى العظيم، وأعطت المزيد من العبر والدروس والعظات التى هى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان فى معية الله تعالى والتى تجلت فى مواقف ظهرت فيها المعجزات.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق الغار وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا فقال له رسول الله ما بالك باثنين الله ثالثهما فمعية الله تعالى هى أساس المزيد من المعجزات.

وأكد أهمية الاقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم حتى نكون فى حصن الله ومعيته ورحابه مطمئنين. مشيرا إلى أن الرسول بنى المجتمع فى المدينة على أسس ثلاثة أولها توحيد الصف وتوحيد القوة وتوثيق الصلة بالله تعالى، ثانيها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والتى أسفرت عن الإيثار " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" وثالثهما صحيفة المدينة التى أسسها الرسول بين المسلمين وغير المسلمين بما يسمى الآن الوحدة الوطنية وهى أول وثيقة عرفتها البشرية تتسم بالسماح والمحبة والوحدة والوطنية.

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جانب من الحضور 

 

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

 

المفتى ومحافظ القاهرة ووزير الأوقاف فى احتفالية العام الهجرى الجديد
مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووزير الأوقاف فى احتفالية العام الهجرى الجديد

 

بحضور وزير الأوقاف احتفالية العام الهجرى الجديد
بحضور وزير الأوقاف احتفالية العام الهجرى الجديد

 

جانب من كلمة الدكتور أحمد عمر هاشم
جانب من كلمة الدكتور أحمد عمر هاشم

 

حضور كبير احتفالية العام الهجرى الجديد
حضور كبير احتفالية العام الهجرى الجديد

 

دعاء
دعاء

 

فضبلة الشيخ أحمد عمر هاشم
فضبلة الشيخ أحمد عمر هاشم

 

كلمة الشيخ أحمد عمر هاشم
كلمة الشيخ أحمد عمر هاشم

 

مفتى الجمهورية شوقى علام
مفتى الجمهورية شوقى علام

 

مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة
مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة

 

وصول وزير الأوقاف
وصول وزير الأوقاف

 

 







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