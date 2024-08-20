المفتى يستقبل أمين دينية النواب للتهنئة بمناسبة توليه منصب الإفتاء

كتب لؤى على

استقبل فضيلةُ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة لعامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الثلاثاء، فضيلةَ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مهنئًا فضيلة المفتي بمناسبة تولِّيه مهام منصب الإفتاء.

وفي مستهلِّ اللقاء رحَّب فضيلة المفتي بزيارة الدكتور أبو هاشم، مؤكدًا أهميةَ التواصل المستمر بين المؤسسات والعلماء والمفكرين ونوَّاب الشعب في مختلف المجالات؛ وذلك لخدمة الدين والوطن، وأشاد المفتي بدَور الدكتور أبو هاشم في نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز قيم التسامح والوسطية ودَوره الكبير في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، التي تلعب دورًا محوريًّا في صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الديني، ومتابعة تنفيذها.

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم عن سعادته بهذه الزيارة، متمنيًا لفضيلة المفتي دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا أهميةَ دَور المؤسسة الدينية في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح، داعيًا الله تعالى أن يوفق المفتي في قيادة واحدة من أهم دُور الإفتاء في العالم الإسلامي وإصدار الفتاوى التي تساهم في حل المشكلات المعاصرة، وتؤكد قيمَ الإسلام السمح

استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة لعامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الثلاثاء، فضيلةَ الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مهنئًا فضيلة المفتي بمناسبة تولِّيه مهام منصب الإفتاء.

وفي مستهلِّ اللقاء رحَّب فضيلة المفتي بزيارة الدكتور أبو هاشم، مؤكدًا أهميةَ التواصل المستمر بين المؤسسات والعلماء والمفكرين ونوَّاب الشعب في مختلف المجالات؛ وذلك لخدمة الدين والوطن، وأشاد المفتي بدَور الدكتور أبو هاشم في نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز قيم التسامح والوسطية ودَوره الكبير في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، التي تلعب دورًا محوريًّا في صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الديني، ومتابعة تنفيذها.

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم عن سعادته بهذه الزيارة، متمنيًا لفضيلة المفتي دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا أهميةَ دَور المؤسسة الدينية في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح، داعيًا الله تعالى أن يوفق المفتي في قيادة واحدة من أهم دُور الإفتاء في العالم الإسلامي وإصدار الفتاوى التي تساهم في حل المشكلات المعاصرة، وتؤكد قيمَ الإسلام السمح