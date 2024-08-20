ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج حلوى المولد واستخدام علامات تجارية وهمية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، التعاون الدائم والفعال مع فرع جهاز حماية المستهلك وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الاسواق والمنشآت التجارية للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وشن فرع جهاز حماية المستهلك وبالتنسيق التام مع الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية وهيئة سلامة الغذاء حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة الباجور لإنتاج حلوى المولد واستخدام علامات تجارية وهمية بدون بيانات موضحة تاريخ الانتاج بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات الصحية، واستخدام مستلزمات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بفواتير تدل على مشروعية حيازتها بقصد تضليل جمهور المستهلكين.

وتم ضبط 3 آلاف عبوة حلويات معدة للطرح والبيع في الاسواق والتحفظ على 250 كجم حلويات معدة للتعبئة و38 ألفا و500 عبوة فارغة و1000 استيكر علامات تجارية وهمية وأدوات تصنيع بغرض التعبئة والإنتاج، وتم تحرير محضر جنح الباجور رقم 13196 والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظاً على حقوقهم.