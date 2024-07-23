تحرير 304 محاضر تموينية فى حملات تموينية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلي تحرير 304 محاضر تموينية وضبط 74 شيكارة دقيق بلدى مدعم خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 167 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و137 حضر أسواق لعدم الأعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المحاضر تحرير محضرين جنح مركزي تلا وشبين الكوم ضد أصحاب مخابز بلديه لتجميعهم 74 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح الباجور ضد أصحاب محال لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

وشدد محافظ المنوفية بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق ، تحقيقا للصالح العام.