أطعمة لا تكثر من تناولها لنمط حياة صحى.. منها المكرونة والخبز

كتبت فاطمة خليل

يلجأ الكثيرون إلى الأطعمة غير الصحية السريعة فى ظل سرعة الحياة اليومية، وأثارت منظمة الصحة العالمية مخاوف بشأن تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها أو تقليل تناولها لنمط حياة صحى، بحسب موقع تايمز ناو.

وفى هذا التقرير نستعرض قائمة ببعض الأطعمة غير الصحية التى يجب تجنب تناولها من أجل اتباع نمط حياة صحى.

السكر

من المعروف أن السكر أحد أهم أسباب السمنة ومرض السكرى، كما أنه يضع الكثير من الضغط على الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي، ليس من السيئ تناول السكر لكن تأكد من القيام بذلك باعتدال.

الأطعمة المقلية

غنية بالسعرات الحرارية والملح والدهون غير الصحية، كما أنها تسبب أمراض القلب.

المكرونة والخبز

الكربوهيدرات المكررة هي واحدة من أكثر الأطعمة غير الصحية في العالم، وتوجد عادة في الخبز الأبيض والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية وتسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم والأنسولين، يجب على المرء تجنب الحبوب المكررة ومحاولة تناول الأطعمة الكاملة.

القهوة

على الرغم من أنها معروفة بفوائدها الصحية، فمن المهم ملاحظة أن القهوة غنية بالكافيين، ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل، بما في ذلك الصداع والاكتئاب والأرق وارتفاع ضغط الدم والتعب.

الملح

على الرغم من أن الملح عنصر غذائي ضروري، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

رقائق البطاطس

من الجيد دائمًا تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطس والفشار، وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية.

اللحوم المصنعة والنقانق

من الجيد دائمًا تجنب اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرجر لأنها تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والنيتروجين والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الجبن

تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبن على دهون مشبعة ومتحولة، يمكن أن تكون هذه الدهون ضارة بصحتك ويمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسمنة.