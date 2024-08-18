5 عصائر حمراء اللون هتساعدك فى التخلص من الدهون الزائدة بالكبد

كتب – حسام الشقويرى

مرض الكبد الدهني، المعروف أيضًا باسم تدهن الكبد، هو حالة صحية خطيرة تتميز بوجود تراكم مفرط للدهون في خلايا الكبد. عند تركه دون علاج، يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى التهاب وتلف الكبد. ينتج عادة عن الإفراط في تناول الكحول أو حالات مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

عصائر تساعد في التخلص من الدهون الزائدة في الكبدعصير البنجر



البنجر، غذاء خارق رائع يأتي مليئًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في تطهير الكبد. يمكنك تحضير كوب طازج من عصير البنجر يوميًا لعلاج الكبد الدهني بشكل طبيعي. يحتوي هذا المشروب على البيتالين الذي يساعد في تقليل الالتهابات، ويساعد في وظائف الكبد وإزالة السموم.

عصير الطماطم

تعتبر الطماطم مفيدة جدًا عند تناولها على شكل عصير لعلاج الكبد الدهني. حيث يحمي عصير الطماطم الكبد من الإجهاد التأكسدي، وذلك لاحتوائه على مادة الليكوبين. كما يساعد تناول عصير الطماطم بانتظام على خفض دهون الكبد ودعم عمليات إزالة السموم. ويمكنك تناول هذا المشروب يوميًا في الصباح.

عصير الرمان

ابدأ يومك بكوب من عصير الرمان لعلاج مشاكل الكبد الدهنية، فهذا المشروب غني بالبوليفينول والفلافونويد، مما يساعد على تقليل الالتهابات، وتعزيز تدفق الدم، وتعزيز وظائف الكبد.

عصير العنب

عصير العنب هو مشروب مثالي لطرد الدهون الزائدة من الكبد. هذا المشروب غني بالريسفيراترول، الذي له فوائد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد تناول عصير العنب الأحمر على معدة فارغة في تقليل تلف الكبد وخفض الكوليسترول ودعم إزالة السموم من الكبد وتقليل الدهون.

عصير التوت البري

لا يساعد عصير التوت البري في الحفاظ على صحة المهبل فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للكبد. غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد هذا المشروب عند تناوله على معدة فارغة في حماية الكبد من التلف والالتهابات. إن شرب عصير التوت البري بانتظام له فوائد أيورفيدية تتمثل في إزالة السموم من الكبد وتحسين صحته العامة.