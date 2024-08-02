7 نصائح غذائية تساعد فى علاج أمراض الكبد الدهنية

كتب – حسام الشقويرى

الكبد عضو أساسي في جسم الإنسان، يلعب دورًا حاسمًا في إدارة العديد من العمليات الحيوية الضرورية للحياة والصحة الجيدة. من طرد السموم الضارة إلى إدارة عملية التمثيل الغذائي ، يلعب الكبد دورًا أساسيًا في الوظائف التي تبقينا على قيد الحياة. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على صحة الكبد، بما في ذلك ما تأكله وكيفية إدارة عادات نمط حياتك. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

سمك السالمون



يُعد سمك السلمون مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، فهو غني بفيتامين ب12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين. يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في تقليل التهاب الكبد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون. كما تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون وظائف الكبد بشكل أفضل، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

البيض



مصدر متعدد الاستخدامات للبروتين عالي الجودة والعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب12. يساعد الكولين الموجود في البيض على تجنب تراكم الدهون في الكبد، مما يساهم في صحة الكبد. يمكن أن يكون إضافة البيض إلى نظامك الغذائي مفيدًا جدًا للحفاظ على صحة الكبد.

زبادي يوناني



الزبادي اليوناني الغني بالبروبيوتيك ممتاز لصحة الكبد. فهو يحتوي على فيتامين ب12 وعناصر غذائية مهمة تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء. تساعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي اليوناني على توازن بكتيريا الأمعاء، وهو أمر حيوي لوظائف الكبد.

كبد اللحم



يحتوي كبد الدجاج على فيتامين ب12 والحديد وعناصر غذائية أساسية أخرى. إن تناول كبد الدجاج باعتدال يوفر دفعة كبيرة من فيتامين ب12، مما يعزز وظائف الكبد والصحة العامة. ومع ذلك، نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول فيه، فمن المهم تناول لحوم الأعضاء باعتدال.

منتجات الألبان



يمكنك أيضًا إضافة منتجات الألبان إلى نظامك الغذائي عند محاولة إدارة مرض الكبد الدهني باستخدام الأطعمة الفائقة الغنية بفيتامين ب 12.

الحبوب المدعمة



الحبوب المدعمة هي خيار رائع لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لديهم وصول محدود إلى المنتجات الحيوانية. فهي توفر مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12. يمكن أن يساعد اختيار الحبوب المدعمة بفيتامين ب 12 في تلبية احتياجاتك اليومية ودعم صحة الكبد. يمكن أن يؤدي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي إلى تحسين امتصاص فيتامين ب 12.

إن إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد بشكل كبير في إدارة صحة الكبد ومنع مرض الكبد الدهني. ومع ذلك، تذكر اتباع نظام غذائي متوازن، والبقاء رطبًا، واستشارة أخصائي تغذية أو طبيب قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.