اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. تعرف على مخاطر الإصابة بالمرض ونصائح للحد منها

كتبت إيناس البنا

التهاب الكبد هو مرض يؤثر على صحة الكبد وله عدة أنواع، ولعل المعرفة القوية وإدراك مخاطر وأسباب التهاب الكبد يمكن أن يساعدنا في الوقاية من الإصابة بهذا المرض.

وفيما يلى حسب موقع " ان دى في"، العوامل المختلفة التي تسبب التهاب الكبد في اليوم العالمى وكذلك الطرق البسيطة التي يمكننا من خلالها تقليل فرص الإصابة بالتهاب الكبد.

ما هي عوامل الخطر؟

تختلف أنواع التهاب الكبد A وB وC وD وE عن بعضها البعض في بعض النواحي. كما تختلف الأسباب والمخاطر أيضًا، وفيما يلى.. الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض التهاب الكبد:

1. الاتصال بشخص مصاب بالتهاب الكبد

إن الاتصال المباشر مع شخص مصاب بالتهاب الكبد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد بشكل كبير.

2. سوء النظافة

الافتقار إلى النظافة والصرف الصحي المناسبين يمكن أن يجعلنا عرضة للإصابة بالفيروسات التي تسبب التهاب الكبد.

3. الأغذية الملوثة

قد توجد الفيروسات المسؤولة عن التهاب الكبد في الطعام الملوث، تأكد من عدم تجنب الأطعمة القديمة أو الفاسدة، قم دائمًا بتخزين طعامك في مكان بارد ونظيف.

4. المياه القذرة

على غرار الطعام الملوث، قد تعمل المياه القذرة أيضًا على تثبيط الفيروسات التي تسبب التهاب الكبد، قد يؤدي شرب المياه القذرة أو العيش بالقرب منها إلى زيادة خطر إصابتك بالمرض.

5 المأكولات البحرية غير المطبوخة

قد تزيد المأكولات البحرية غير المطهية مثل المحار من خطر إصابتك بالتهاب الكبد، تأكد من تناول المأكولات البحرية المطهية والنظيفة بشكل صحيح.

6. الدم الملوث

إن استخدام الحقن المستعملة والاتصال بدم شخص مصاب بالتهاب الكبد يمكن أن يؤدي إلى إصابتك به.

7. الثقب والوشم

قد يؤدي ملامسة الإبر الملوثة إلى الإصابة بالتهاب الكبد، تأكد من طلب هذه الخدمات من أماكن موثوقة تتبع العناية الواجبة في التعامل مع معداتها.

8. مشاركة المتعلقات الشخصية

مشاركة المتعلقات الشخصية مثل المناشف والفرش وما إلى ذلك مع شخص مصاب بالتهاب الكبد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة به.

كيف يمكننا تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب الكبد؟

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لتقليل مخاطر التهاب الكبد:

1. تتوفر لقاحات مختلفة لأنواع مختلفة من التهاب الكبد والتي يمكن تناولها.

2. الحفاظ على النظافة الشخصية السليمة يضمن لك ولمحيطك البقاء نظيفًا وخاليًا من الفيروسات التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد.

3. من الضروري الاحتفاظ بمتعلقاتك الشخصية منفصلة دائمًا، فهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة إلى جانب التهاب الكبد.

4. من الأفضل طهي الطعام بالكامل، فتناول اللحوم الملوثة أو النيئة قد يجعلك عرضة للإصابة بالتهاب الكبد.

5. اشرب دائمًا مياهًا نظيفة، تأكد من حمل مياه نقية ونظيفة إذا كنت ستسافر إلى مكان قد لا يتوفر فيه مياه نظيفة، لا تستهلك المياه من المسطحات المائية.