الأونروا تعلن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي

أ ش أ

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه تم تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تُسهّل انتشار الأمراض.



وأشارت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مراكز "الأونروا" الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تسجل أسبوعيا من 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد، مضيفة بأن ذلك يوصل إلى 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.



ونوهت "الأونروا" بأن الظروف الصحية المتردية تُسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد (أ).



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39400 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90996 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.