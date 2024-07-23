لمرضى السكرى.. أطعمة غنية بالفركتوز ترفع مستويات السكر في الدم.. تجنبها

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تحدث عندما يفقد الجسم قدرته على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويحدث ذلك عندما يفشل البنكرياس، الذي ينتج الأنسولين، في العمل بشكل صحيح.

الأنسولين هو هرمون يساعد الجلوكوز، أو سكر الدم، على الانتقال من مجرى الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة، عندما لا يكون الجسم قادرًا على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، وهي حالة تسمى ارتفاع سكر الدم، ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى إتلاف الجسم والتسبب في فشل الأعضاء والأنسجة.

وفقا لموقع هيلث سايد تنتج هذه الحالة عن نمط حياة سيئ ونظام غذائي غير منظم، وفيما يلى نلقي نظرة على أفضل 7 أطعمة غنية بالفركتوز والتي يجب على الشخص المصاب بمرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم تجنبها.

ما هي الأطعمة الغنية بالفركتوز؟

تحتوي الأطعمة الغنية بالفركتوز على كميات كبيرة من الفركتوز، وهو نوع من السكر يوجد في الفواكه والعسل وبعض الخضراوات، ورغم أن الفركتوز طبيعي، فإن تناول الكثير منه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وخاصة لدى مرضى السكري، ويحتاج مرضى السكري إلى مراقبة تناولهم للفركتوز للحفاظ على ثبات مستوى السكر في الدم.

أطعمة غنية بالفركتوز يجب تجنبها لمرضى السكري

المشروبات الغازية

إذا كنت من محبي المشروبات الغازية، تأكد من فحص مستويات السكر في الدم، تحتوي هذه المشروبات السكرية على نسبة عالية من الفركتوز ويمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة مثل الفواكه المعلبة في الشراب، والزبادي المحلى، والحلويات على الفركتوز المضاف.

الفواكه المجففة

إذا كنت تضيف الفواكه المجففة إلى نظامك الغذائي معتقدًا أنها صحية، فتأكد من التحقق من مستويات الفركتوز فيها، تحتوي الفواكه المجففة على فركتوز مركز بسبب الجفاف، على الرغم من كونها صحية في شكلها الطازج.

العسل

غالبًا ما يُطلق على العسل أفضل بديل للسكر ويُنصح به لمرضى السكري، ولكن هل تعلم أن العسل غني بالفركتوز ويمكنه رفع نسبة السكر في الدم؟ هذه المحليات الطبيعية غنية بالفركتوز ويمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

التوابل والصلصات

غالبًا ما يحتوي الكاتشب وصلصة الشواء والصلصات على سكريات مضافة، بما في ذلك الفركتوز.

حبوب الإفطار

إذا كنت تحب أن تبدأ يومك بالحبوب، تأكد من فحص مستويات السكر في الدم. فالعديد من الحبوب التي يتم تسويقها على أنها صحية تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، بما في ذلك الفركتوز.

المعجنات والحلويات

تحتوي الكعكات والبسكويت والمعجنات على الكربوهيدرات المكررة والفركتوز المضاف الذي يرفع نسبة السكر في الدم.

كيفية التحكم في أعراض مرض السكري أو خفض مستويات السكر في الدم من خلال النظام الغذائي؟

تناول الأطعمة الغنية بالفركتوز يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يسبب ارتفاع سكر الدم، وقد تكون مثل هذه الارتفاعات خطيرة على مرضى السكر، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل الحماض الكيتوني السكري أو حالة ارتفاع سكر الدم المفرط.

معرفة كيفية تأثير الأطعمة الغنية بالفركتوز على سكر الدم يمكن أن يساعد مرضى السكر على اتخاذ خيارات غذائية أفضل، تأكد من استشارة أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات على روتين نظامك الغذائي.

أطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المخفي تجنبها

نصائح لإدارة مرض السكري : تحتوي الأطعمة والمشروبات المصنعة على كميات كبيرة من السكر للحفاظ على مذاقها وقشرتها، تؤدي هذه الأطعمة والمشروبات إلى ارتفاع فوري في مستويات السكر ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري بالفعل.