تعرف على طرق التحكم في مرض السكرى من خلال تناول الطعام

كتب - حسام الشقويرى

يساعد تناول الطعام بوعي في إدارة مرض السكري من خلال تشجيع اختيارات الطعام الواعية والتحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، فهو يساعد في التحكم في الكميات ويحسن جودة الطعام، ويعزز الهضم، ويقلل من الأكل العاطفي، ويزيد من الرضا والشبع بعد الوجبة، وكل هذا يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وإدارة أفضل لمرض السكري بشكل عام. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

تحسين التحكم في كميات الطعام



يؤكد تناول الطعام بوعي على الانتباه إلى كمية الطعام التي تستهلكها. من خلال التركيز على كل قضمة والاستمتاع بوجبتك، تصبح أكثر وعيًا بحجم الحصص وإشارات الجوع. يساعد هذا الوعي في منع الإفراط في تناول الطعام، وهي مشكلة شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، فإن إدارة أحجام الحصص أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الجلوكوز مستقرة وتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة، مما قد يساهم في زيادة الوزن وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.

اختيارات غذائية أفضل



عندما تأكل بوعي، فمن المرجح أن تتخذ خيارات غذائية مدروسة من خلال الانتباه أثناء الوجبات، يمكنك اختيار الأطعمة التي تتوافق مع نظام غذائي متوازن، مثل الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والخضراوات الطازجة. تساعدك هذه النية على إدارة تناول الكربوهيدرات بشكل أفضل، وهو أمر ضروري للتحكم في مستويات السكر في الدم. يقلل تناول الطعام بوعي من احتمالية اختيار الأطعمة المصنعة أو عالية السكر بشكل متهور، وبالتالي دعم إدارة أفضل لمرض السكري.

تحسين الهضم



يتضمن تناول الطعام بوعي الإبطاء ومضغه جيدًا. تساعد هذه الوتيرة المتعمدة في الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. ويعد الهضم السليم أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مستويات السكر في الدم لأنه يسمح بإطلاق الجلوكوز بشكل تدريجي في مجرى الدم. من خلال مضغ الطعام جيدًا وتناول الطعام ببطء، تساعد جسمك على معالجة العناصر الغذائية بكفاءة أكبر، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة بعد الوجبات.