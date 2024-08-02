مكملات غذائية للحفاظ على صحتك.. متى تكون ضرورة؟

كتبت إيناس البنا

تناول المكملات الغذائية إلى جانب اتباع نظام غذائي سليم يمكن أن يعزز الصحة في بعض الحالات، وخاصة عندما توجد حالات نقص في بعض العناصر الغذائية أو عندما لا يكون تناول النظام الغذائي وحده كافياً بسبب الظروف الطبية أو عوامل نمط الحياة.

ومع ذلك، يجب تجنب المكملات الغذائية غير الضرورية، وخاصة عندما يمكن لنظام غذائي متوازن أن يوفر التغذية الكافية، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المكملات الغذائية إلى السمية والتفاعلات الضارة.

يضمن تخصيص تناول المكملات الغذائية بناءً على الاحتياجات الفردية والعادات الغذائية والمشورة الطبية الحصول على فوائد مثالية مع تقليل المخاطر، مما يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج شخصي في تناول المكملات الغذائية، وفيما يلى حسب موقع " ان دى في"، قائمة بالمكملات الغذائية التي يجب عليك تناولها والتي لا يجب عليك تناولها.

5 مكملات غذائية يجب أن تفكر في تناولها

1. فيتامين د

فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان، فضلاً عن دعم الجهاز المناعي والدماغ والجهاز العصبي. تعتبر المستويات الكافية من فيتامين د ضرورية لنمو وتطور العظام والأسنان وتحسين المقاومة ضد بعض الأمراض.

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا مهمًا في وظائف المخ وتقليل الالتهابات وصحة القلب، تشتهر أحماض أوميجا 3 بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في إدارة حالات مثل التهاب المفاصل وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

3. البروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن كائنات دقيقة حية توفر فوائد صحية عند تناولها، وعادةً عن طريق تحسين أو استعادة البكتيريا المعوية، فهي تساعد على موازنة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي ويمكنها تعزيز حاجز الأمعاء، ومنع البكتيريا الضارة من دخول مجرى الدم.

4. فيتامين سي

يساعد فيتامين سي على حماية الخلايا من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، كما يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية ويعزز جهاز المناعة من خلال تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء.

5. الزنك

الزنك معدن أساسي وضروري لوظيفة المناعة، وشفاء الجروح، وتخليق الحمض النووي، وانقسام الخلايا، كما يدعم الزنك النمو والتطور الطبيعي أثناء الحمل والطفولة والمراهقة.

5 مكملات غذائية احذر منها

1. الفيتامينات المتعددة

توفر الأطعمة الكاملة مصفوفة معقدة من الفيتامينات والمعادن والألياف وغيرها من المركبات المفيدة التي لا تستطيع المكملات الغذائية توفيرها بالكامل، وعلاوة على ذلك، فإن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى التسمم والآثار الصحية الضارة.

2. بيتا كاروتين

يعد البيتا كاروتين من المواد الأولية لفيتامين أ ويوجد في العديد من الفواكه والخضراوات الملونة، ويحصل معظم الناس على ما يكفي من البيتا كاروتين من نظامهم الغذائي، ويقوم الجسم بتحويله بكفاءة إلى فيتامين أ حسب الحاجة.

3. الكالسيوم

يستطيع العديد من الأشخاص تلبية احتياجاتهم من الكالسيوم من خلال النظام الغذائي وحده، وخاصة إذا كانوا يتناولون منتجات الألبان والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة، كما يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، ولهذا السبب فإن اتباع نظام غذائي متوازن أمر بالغ الأهمية.

4. الحديد

يعد الحديد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، ولكن يمكن لمعظم الأشخاص الحصول على كمية كافية من الحديد من نظامهم الغذائي، قد يكون الإفراط في تناول الحديد ضارًا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من نقص الحديد.

5. فيتامين E

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، وهو موجود في العديد من الأطعمة، بما في ذلك المكسرات والبذور والزيوت النباتية، ويمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين E من خلال نظامهم الغذائي دون الحاجة إلى المكملات الغذائية.