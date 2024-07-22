هذا النوع من المكملات الغذائية يعزز الحرق والهضم.. اعرفه

كتبت مروة محمود الياس

حرق الدهون يعني تمثيل غذائي مثالي للجسم يتم في الاستفادة الكاملة من كل ما تحويه الأطعمة من عناصر ومعادن وفيتامينات وترك الدهون لكي يتم حرقها بشكل سريع، ما يحافظ بالتبعية على الوزن سليمًا جيدًا ومثاليًا أيضًا مع زيادة حدة الطاقة والقوة نتيجة الإستفادة القصوى من عناصر الطعام، هل يحقق هذا الهدف المنشود الذي يرغب في كل إنسان نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية؟

الإجابة يقدمها تقرير نشر في موقع weight no more المعني بالرشاقة والصحة العامة وممارسة الرياضة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المكملات الغذائية والفيتامينات التي يمكن أن يتناولها البعض وتعمل على التمثيل الغذائي الجيد للطعام، وتحريك عمليه الآيض كما يجب أن تكون وكذلك ضبط معدلات الشبع والجوع لدى الإنسان ومنها التحكم في الوزن من خلال حرق الدهون بشكل جيد.

تابع التقرير أن هناك الكثير من العوامل التي تساعد على حرق الدهون وفي الوقت ذاته التمثيل الغذائي الجيد والتي من بينها:

الاهتمام باتباع نظام غذائي جيد ومثالي لا قاسي ولا مفرط.

الدورة الحياتية الصحية والبعد عن كل ما يثير دهون الجسم ويسبب لها السمنة الموضعية وكذلك يقلل من عملية الحرق ويقلل من حدة التمثيل الغذائي الجيد.

الإهتمام بالتمتع بصحة نفسية جيدة حتى لا يسبب هذه الإضطرابات، اضطرابات في الطعام أيضا.

ومن أبرز وأهم الفيتامينات التي تعزز من حرق الدهون والتمثيل الغذائي الجيد وكذلك الحفاظ على قوة الجسم وسلامته:

الكالسيوم المعزز الأول للتمثيل الغذائي وتحسين صحة العظام والعضلات وتقوية الجسم في مقابل التمتع بجسم مثالي.

فيتامين ب المركب الذي يساعد على استقلاب الدهون والكربوهيدرات وتنشيط الجسم بشكل كبير وتعزيز الطاقة واستخدامها.

فيتامين ب 5 المعزز لقوه الجسم وسلامته والتمثيل الغذائي المثالي.

مجموعة فيتامينات ب 6 و12 الصحية للغاية المعززة لقوة العظام وقوة الجسم بشكل عام والحرق الشديد.

النياسين التي تعزز من إنتاج حمض أميني يساعد على الهضم الجيد والتمثيل الغذائي وحرق الدهون.

فيتامين سي المعزز الأول لقوة الجسم ورشاقته وتعزيز المناعة والهضم.