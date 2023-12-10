اعرف فوائد تناول أوميجا 3 للوقاية من التهابات الجهاز التنفسى

كتبت إيناس البنا

وإليك كيف تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا حاسمًا في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وتمنع في النهاية المرضى من الخضوع لمجموعة واسعة من الأمراض المنقولة بالهواء.

تلعب أحماض أوميجا 3 العديد من الفوائد للجسم، وتقوى صحة الدماغ والجهاز المناعى، بالإضافة إلى أنها تقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وتمنع في النهاية المرضى من الخضوع لمجموعة واسعة من الأمراض المنقولة بالهواء.تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وتمنع في النهاية المرضى من الخضوع لمجموعة واسعة من الأمراض المنقولة بالهواء.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" نوضح كيفية عمل أحماض أوميجا 3 السحرية في الحماية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة. خصائص مضادة للالتهابات تشتهر أحماض أوميجا 3 الدهنية بخصائصها القوية المضادة للالتهابات، من الحقائق المعروفة أن التهابات الجهاز التنفسي غالبًا ما ترتبط باستجابة التهابية مبالغ فيها، والتي يمكن تخفيفها عن طريق الأطعمة الغنية بالأوميجا 3. يدعم صحة الجهاز التنفسي نظرًا لأن فيروسات الجهاز التنفسي تهاجم الجهاز التنفسي في المقام الأول، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تدعم صحة الرئة من خلال تعزيز وظائف الرئة وتقليل الالتهاب في الشعب الهوائية، وبالتالي التخفيف من تأثير التهابات الجهاز التنفسي. يعزز وظيفة المناعة يعد الجهاز المناعي القوي وسيلة دفاع رئيسية ضد الالتهابات الفيروسية. تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية دور حيوي في دعم وظيفة المناعة من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية. يقلل من خطر تجلط الدم ترتبط بعض فيروسات الجهاز التنفسي أيضًا بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، مما قد يكون له عواقب وخيمة. تمتلك أوميجا 3 خصائص مضادة للتخثر، ما يساعد على الحفاظ على سيولة الدم وتقليل احتمالية تكوين الجلطات.

مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين من أغنى مصادر الأوميجا 3.

تعتبر بذور الكتان، سواء كانت مطحونة أو زيتية، مصادر نباتية ممتازة للأوميجا 3.

يعد الجوز مصدرًا نباتيًا آخر، ما يوفر خيارًا مناسبًا ومتعدد الاستخدامات

تعتبر بذور الشيا مصدرًا قويًا للتغذية، بما في ذلك الأوميجا 3.

مكملات زيت الطحالب: بالنسبة للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن مكملات زيت الطحالب المشتقة من الطحالب توفر مصدرًا مباشرًا للأوميجا 3 دون الاعتماد على المنتجات السمكية.