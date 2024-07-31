اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:09 م
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صور.. محافظ القاهرة يقود حملة مسائية لمتابعة النظافة والإشغالات

الأربعاء، 31 يوليو 2024 09:58 م
صور.. محافظ القاهرة يقود حملة مسائية لمتابعة النظافة والإشغالات محافظ القاهرة يقود حملة مسائية لمتابعة النظافة والإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حملة مسائية مفاجئة على عدد من أحياء المنطقة الجنوبية لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها ، بالإضافة إلى متابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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القاهرة

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الاشغالات

النظافة




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