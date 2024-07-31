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محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:00 م
محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لـ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى( صناعى، تجارى ، فندقى، زراعى) للعام الدراسى 2024/ 2025 بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

ويذكر أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وافق من أيام على النزول بدرجة الحد الأدنى لـ تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من (232) درجة الي (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام ب 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

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