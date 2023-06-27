زيادة ضربات القلب فى الصباح قد تكون علامة على أمراض الغدة الدرقية

كتبت رانيا عامر

يعانى بعض الأشخاص من مشكلة ارتفاع ضربات القلب عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح يصاحبها اضطراب فى عملية التنفس، وتستمر هذه الحالة حتى الظهر، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها اضطرابات النوم والتوتر والقلق المستمر، بجانب الإصابة ببعض الأمراض التى لا نشعر بأعراضها أحيانا.

وقال الدكتور سيرجى أجابكين إن زيادة معدل ضربات القلب فى الصباح قد تكون سمة من سمات أمراض الغدة الدرقية ، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى، وفقا لما نشره موقع فيستى رو.

وأضاف أنه قد يتضح أن سبب هذه الحالة مرتبط بارتفاع صوت المنبه، وبعد ذلك ينخفض معدل ضربات القلب تلقائيا، أو قد تكون بسبب وجود مشكلة فى عمل الغدد الصماء "الغدة الكظرية، الغدة الدرقية".

ويجب فى هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد السبب بدقة، ومن ثم وصف العلاج المناسب، لأنه فى بعض الحالات يكون السبب تناول أدوية تؤثر فى عمل الغدة الدرقية، وفى بعض الحالات يمكن أن تكون أدوية مسكنة.