الخوف من الناس الغريبة مرض يسبب التعرق الشديد.. اعرف التفاصيل

كتبت- نورا طارق

قد يشعر البعض بالتعرق الشديد والتوتر والقلق وزيادة ضربات القلب، عند لقاء أشخاص لأول مرة، مما يتسبب فى بعض المشاكل بعمله وحياته الاجتماعية بشكل عام، ويمكن ذلك بسبب الإصابة برهاب الأجانب، والذى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthtopia ".

أسباب رهاب الإجانب :

- تتسبب التربية الخاطئة فى إصابة الإنسان بمرض الخوف من الأجانب، والتى تعود لتربية الطفل على عدم الاختلاط بالأخرين لأنهم قد يلحق بهم أذى نتيجة هذا الاختلاط.

- مرور الإنسان بتجربة مؤلمة نتيجة تعرفه على بعض الأجانب، مما جعله يخشى التعرف على الاخرين .





أعراض رهاب الأجانب

- القلق غير مبرر، من التعامل مع الأشخاص من جنسيات مختلفة .

- التعامل بعنف مع أى شخص أجنبى.

- تفضيل العزلة والإبتعاد عن أى شخص أجنبى.

- تجنب التواجد فى الحفلات الاجتماعية المختلفة .

- تدني احترام الذات والسلوك النقدي تجاه الأجانب.

- الشعور بسرعة ضربات القلب وصعوبة في التنفس ، والغثيان، والتعرق وجفاف الفم.





علاج الخوف من الأجانب

يجب على المريض زيارة الطبيب، الذى يجرى بعض الاختبارات ليحدد العلاج المناسب من خلال تناول أدوية وعقد جلسات علاج نفسى.