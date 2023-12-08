متلازمة القلب المكسور .. الأسباب ونصائح تساعد فى العلاج

وقدم التقرير، أبرز النصائح التى تساعد فى تخطى متلازمة القلب المكسور مع العلاج الطبى، ومنها:

-التعبير عن مشاعرك السلبية

-اليوجا والتأمل

-تفاعل مع المقربين

عند الإصابة بمتلازمة القلب المكسور، ينصحك الخبراء يالتعبير عن المشاعر السلبية بكل أريحية، لإخراج مشاعرك السلبية، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، كما يمكنك الذهاب لطبيب نفسي لحل الأزمة النفسية التي تعاني منها.القيام بهذه التمارين تساهم بشكل كبير في تقليل فرص تمكن متلازمة القلب المكسور.

ينصح الطب النفسي ببناء شبكة علاقات قوية والحفاظ عليها والتفاعل معها لتجنب الإصابة بمتلازمة القلب المكسور.

كما أضاف التقرير المنشور عبر موقع mayoclinic، طرق العلاج الوقائي، ومنها: ما يشبه علاج النوبة القلبية، من بعض العلاجات الدوائية التي تساهم في تقليل العبء عن القلب، ومنها مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مدرات البول، سيولة الدم في حالة الجلطة.