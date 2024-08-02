سكر الحمل والولادة الطبيعية.. حقائق وخرافات

كتبت فاطمة ياسر

سكر الحمل هو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم خلال شهور الحمل، ولذا يطرق في أذهان الكثيرات سؤال: هل من الممكن الولادة بشكل طبيعي إذا كانت الأم تعاني من سكر الحمل؟.

أكد التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth. أنه من الممكن أن تتم الولادة الطبيعية للنساء المصابات بسكري الحمل، وخاصة إذا تمت إدارة الحالة بشكل جيد، وهذا يعني أنه لا تحتاج جميع النساء المصابات بسكري الحمل إلى عملية قيصرية، ويمكن للعديد منهن الولادة الطبيعية بنجاح.



لفهم ما إذا كانت المرأة الحامل المصابة بسكري الحمل قادرة على الولادة بشكل طبيعي، أوضحت الدكتورة تشيتنا جين، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد في الهند، أن مرض سكري الحمل هو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، ويؤثر على كيفية استخدام خلاياك للسكر (الجلوكوز) ويمكن أن يؤثر على صحة الأم والطفل".



ومع ذلك، يمكن للعديد من النساء المصابات بسكري الحمل أن يلدن بشكل طبيعي، على الرغم من أنه يتطلب إدارة ومراقبة دقيقة.



وقدم التقريرـ أبرز الحقائق والخرافات حول الولادة الطبيعية لمريضة السكرومنها:

احتمالية الولادة الطبيعية

حقائق:

التحكم في سكر الدم: إذا تم التحكم في سكر الحمل بشكل جيد، يمكن للعديد من النساء الولادة المهبلية بشكل طبيعي، فإن الإدارة السليمة تقلل من خطر حدوث مضاعفات مثل ضخامة الجنين، والتي يمكن أن تجعل الولادة المهبلية أكثر صعوبة.

المراقبة الدقيقة، أثناء المخاض، سيتم مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب. إذا ظل مستوى السكر في الدم مستقرًا، فإن فرص الولادة الطبيعية تكون أعلى.

الخرافات



جميع النساء المصابات بسكري الحمل بحاجة إلى عملية قيصرية.

الحقيقة: لا تحتاج كل النساء المصابات بسكري الحمل إلى عملية قيصرية. فيمكن للعديد منهن الولادة بشكل طبيعي إذا كانت مستويات السكر في الدم لديهن تحت السيطرة بشكل جيد ولم تحدث أي مضاعفات أخرى.

الخرافة سكري الحمل يؤدي دائمًا إلى حدوث مضاعفات أثناء الولادة.

الحقيقة: على الرغم من أن سكري الحمل قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات معينة، فإن الإدارة السليمة تقلل هذه المخاطر بشكل كبير. تتمتع العديد من النساء المصابات بسكري الحمل بولادة سلسة دون مشاكل كبيرة.

وقدم التقريرـ أبرز النصائح لإدارة سكري الحمل

إن الإدارة السليمة لمرض سكر الحمل أمر بالغ الأهمية لضمان صحة الحمل والولادة. وتتضمن الجوانب الرئيسية للإدارة التي ذكرها الدكتور جين ما يلي:

مراقبة مستويات السكر في الدم: تحقق من مستويات السكر في الدم بانتظام للتأكد من أنها تبقى ضمن النطاق المستهدف.

النظام الغذائي الصحي: اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكريات.

ممارسة الرياضة: تساعد ممارسة النشاط البدني المنتظم على التحكم في مستويات السكر في الدم.

الأدوية: إذا لم يكن النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية كافيين، فقد يكون من الضروري استخدام الأدوية أو حقن الأنسولين.

رعاية ما قبل الولادة: فحوصات دورية مع مقدم الرعاية الصحية لمراقبة نمو الطفل وتطوره.