الصحة العالمية تقدم 8 خطوات للتعايش بصحة مع مرض السكر

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إقليم شرق المتوسط يعانى من أعلى معدلات الإصابة بالسكري في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر السكري على ما يقرب من 14% من الأشخاص الذين يعيشون في هذا الإقليم.



مرض السكر

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكنك أن تعيش حياة طويلة وصحية مع السكري إذا تم التشخيص مبكرًا والتعامل مع الحالة بشكل جيد.

وتقدم منظمة الصحة العالمية أهم الخطوات للتعايش مع مرض السكر من خلال الاتى:

1.تبنى نمط حياة صحي: تناول الطعام الصحي، والمزيد من الفواكه والخضروات، وقلل تناول السكر والدهون.

2. كن نشيطًا: شارك في 30 دقيقة من النشاط المنتظم والمعتدل الكثافة في معظم الأيام.

3.امتنع عن تعاطي التبغ

4.اتبع النصائح الطبية

5.سيطر على نسبة الجلوكوز في الدم

6.سيطر على ضغط الدم

7.احرص على الفحوصات المنتظمة

8.التزم بالأدوية



الصحة العالمية والسكر

وقال الاتحاد الفيدرالي الدولى للسكر، إن مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج الأنسولين، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال، حيث إن الأنسولين هرمون ينتجه البنكرياس ويعمل كمفتاح يسمح للجلوكوز من الطعام الذي نتناوله بالمرور من مجرى الدم إلى خلايا الجسم لإنتاج الطاقة، يقوم الجسم بتكسير جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات إلى جلوكوز في الدم، ويساعد الأنسولين الجلوكوز على الانتقال إلى الخلايا.

عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يسمى بفرط سكر الدم، وعلى المدى الطويل، ترتبط مستويات الجلوكوز المرتفعة بتلف الجسم وفشل العديد من الأعضاء والأنسجة.

