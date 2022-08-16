تعرف على أسباب ارتفاع وانخفاض نسبة السكر فى الدم وطرق العلاج

كتب حسام الشقويرى

تتحلل الكربوهيدرات إلى جزيئات السكر عندما نأكل، بما في ذلك الجلوكوز، الذى يعمل على تغذية أجسامنا، لكنه يحتاج إلى الوصول إلى الخلايا للقيام بذلك، وعندما لا يعمل الأنسولين كما ينبغي، يظل الجلوكوز في الدم، و يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وفقا لما نشره موقع webmd

ويمكن أن ينخفض ​​سكر الدم أيضًا، و هذه حالة تعرف باسم نقص السكر في الدم ، و يحدث هذا عادة عندما تمضي وقتًا طويلاً دون تناول الطعام، و يمكن أن يحدث أيضًا عندما يأخذ مرضى السكري الكثير من الأدوية و تتسبب بعض الحالات الأخرى فى نقص السكر في الدم ، لكنها نادرة نسبيًا، ويتسبب ارتفاع السكر في الدم فى مشاكل أكبر بكثير من نقص السكر في الدم.

ما هى أعراض وعلاج ارتفاع السكر في الدم؟

لا يتسبب ارتفاع السكر في الدم في ظهور أعراض على الفور، و بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم لأيام أو أسابيع ، قد تظهر عليك أعراض تشمل:

كثرة التبول ، العطش ، رؤية ضبابية ، صداع الراس .

و‌ مع مرور الوقت ، يمكن أن يكون لديك أعراض أكثر خطورة ، بما في ذلك:

وجع بطن ، ضعف ، ارتباك ، ضيق في التنفس

ويمكن للمصابين بداء السكري منع ارتفاع السكر في الدم باتباع تعليمات الطبيب بشأن النظام الغذائي والأدوية، و بمجرد ظهور أعراض ارتفاع السكر في الدم ، من المهم أن ترى الطبيب على الفور.

ما هو علاج نقص السكر في الدم؟

عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير ، قد يكون لديك:

تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها ، فقدان اللون ، التعرق

ويمكن أن تتطور هذه الأعراض إلى تشوش ذهني ونوبات صرع ومشاكل في الرؤية وفقدان للوعي.

ويتطلب نقص السكر في الدم إجراءات فورية، و يعرف معظم مرضى السكري أنهم يتناولون مشروبًا أو وجبة خفيفة ذات سعرات حرارية عالية إذا ظهرت عليهم أعراض نقص السكر في الدم، و إذا لم يفلح ذلك ، فمن المهم الحصول على المساعدة الطبية على الفور، و إذا ظهرت هذه الأعراض على شخص لا يعاني من مرض السكري ، فإن العلاج السريع مهم أيضًا.