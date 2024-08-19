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وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لنظر أولى جلسات محاكمته.. فيديو

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:39 ص
وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لنظر أولى جلسات محاكمته.. فيديو أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم
كتب ـ حسن مشالى -اسامة طلعت - أحمد الزغبى تصوير خالد كامل

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وصل منذ قليل، أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم إلى محكمة جنايات مطروح ، لنظر أولى جلسات محاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وأمرت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بـ تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







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