اليوم السابع
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إحالة أحمد فتوح إلى الجنايات بتهمتى تعاطى الحشيش والقتل الخطأ

الخميس، 15 أغسطس 2024 02:15 م
إحالة أحمد فتوح إلى الجنايات بتهمتى تعاطى الحشيش والقتل الخطأ احمد فتوح
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ  في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بـ تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







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