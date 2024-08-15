تقرير الطب الشرعي يثبت تعاطى أحمد فتوح لاعب الزمالك مخدر الحشيش

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعى احتواء العينة المأخوذة من أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك المتهم بقتل مواطن بطريق الخطأ على المادة مخدر الحشيش.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذى جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح - لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.



وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.