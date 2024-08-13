تجديد حبس أحمد فتوح 15 يوما فى واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

جدد قاضى المعارضات، حبس أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل تحت تأثير المواد المخدرة مما أدى إلى وفاته.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كان طريق الساحل قد شهد فجر يوم الأحد، حادث دهس تعرض له أحد المواطنين، حيث صدمته سيارة ملاكى يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، يرافقة شخص آخر داخل السيارة، حيث توفى الضحية فى مكان الحادث، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وتم التحفظ على المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعلى السيارة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.