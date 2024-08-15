تعرف على الاتهامات المنسوبة للاعب الزمالك فتوح بعد إحالته للجنايات

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

كشفت التحقيقات النيابة العامة التي أجرتها مع أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" لاعب نادى الزمالك، عن توجيه له تهمتين وهما حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي والقتل الخطأ.

وأحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

واثبتت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بـ تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.