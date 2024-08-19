وزير التموين: تدقيق بيانات البطاقات مستمر للحفاظ على دعم الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث بيانات البطاقات التموينية ستظل مستمرة من أجل الحفاظ على الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية قائلا:" سيظل دعم الأسر الأولى بالرعاية وأن تدقيق البيانات هدفه وصول الدعم إلى مستحقيه وليس المساس بهذه الفئات، لافتا إلى أن من أوليات عمل الوزارة توفير السلع للمواطنين وضبط منظومة دعم البطاقات من أجل الفئات الأولى بالرعاية .

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن فيه بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض السلع غالبا ما تكون فى انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق.