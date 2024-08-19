الدعم المخصص سنويا للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تقديم دعم نقدي للأسر المستفيدة ضمن برنامج " تكافل وكرامة " لـ 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالى تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " بداية من شهر أغسطس الجاري، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.