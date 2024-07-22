محافظ الإسماعيلية يلتقى أعضاء الغرفة التجارية لبحث آليات ضبط الأسعار

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث ومناقشة آليات تطبيق ضبط الأسعار، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، جلال طاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عادل الجزار رئيس مباحث التموين، أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أحمد سامي مساعد أمين صندوق الغرفة، محمد فايق، أحمد موسى، كمال حمودة، وصابر همام أعضاء الغرفة التجارية.

وخلال الاجتماع، حرص أعضاء الغرفة التجارية على تقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية متمنين دوام التوفيق والسداد.

وأشار أكرم الشافعي إلى دور الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأن هدفها الأساسي هو خدمة التاجر والمستهلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والتي تمكن التاجر من خفض أسعار السلعة المقدمة للمواطن.

هذا إلى جانب دور الغرفة في تنظيم المعارض في المناسبات الاجتماعية المختلفة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسرة المصرية، مثل معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، فضلًا عن دورها في توفير السلع الغذائية الأساسية أوقات الأزمات.

وتم بحث ومناقشة آليات ضبط الأسواق والإجراءات الخاصة بخفض الأسعار لكافة السلع الغذائية وزيادة المعروض منها؛ مراعاة للمواطن البسيط.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الدولة والجهاز التنفيذي في الرقابة على الأسواق في كافة مراكز ومدن المحافظة وتفعيل دور مباحث التموين ومديرية التموين من خلال الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين وبأسعار مناسبة؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار إلى أهمية مواجهة صور احتكار السلع واستكمال دور الغرفة التجارية في وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة كل أسبوع؛ من أجل تعريف المواطن بالأسعار.

وأوضح أنه يجب وضع حلول جذرية واضحة لضبط الأسعار من خلال تناول كافة المقترحات والأفكار من كافة الجهات التنفيذية.

كما أضاف محافظ الإسماعيلية، أن لديه خطط واضحة في كافة المجالات وخاصة مجال ضبط الأسواق والتي من شأنها جعل محافظة الإسماعيلية نموذجًا يُحتذى به، وأنه سيتم تنفيذها تباعًا كلٍ في وقته، بكافة مراكز ومدن المحافظة.