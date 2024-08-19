وزير التموين: مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 شهور

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية، مضيفا أن إجمالى احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص فى الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.

وأضاف الوزير أن كميات القمح المستوردة ستكون بأسعار أقل فى المتوسط مقارنة فى الفترة الماضية، ووجه الوزير التحية إلى الجهات فى دولة روسيا لالتزامها بتوريد كميات القمح المتفق عليها سواء المنتجين على القطاع الخاص أو الحكومي.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن يوجد بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض المنتجات غالبا ما تكون فى انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق .