وزير التموين: فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى ما زالت تحت الدراسة

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن فيه بعض السلع التى تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق، لافتا إلى أن حدوث تغيرات فى أسعار بعض السلع غالبا ما تكون فى انخفاض المعروض من المنتج ومع توفير المنتجات بكميات كبيرة سيتم ضبط الأسواق.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الصحفيين، أن توفير السلع الغذائية سيكون من خلال العمل على زيادة المخزون الاستراتيجى من المنتجات الأساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، كما ان ضبط الأسعار سيكون من خلال أليات سيتم الإعلان عنها، لافتا إلى أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى ليست خارج إطار دول العالم ومع ذلك سيتم عرض كل الأفكار فى الإطار على مجلس النواب وفى مجلس الحوار الوطنى للخروج بأفضل قرار يكون فى صالح المواطن قائلا: "لا يوجد قرار تم اتخاذه فى هذا الأمر ولكنه ما زال مطروحا للدراسة"، كما أن كل نظام سواء للدعم العينى أو النقدى له بعض المميزات والعيوب ولذلك ستعمل الوزارة على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شئ للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.

وأشار الوزير، إلى أنه عندما تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد تم تقديم العديد من الخدمات على أعلى مستوى للمواطن الاقل دخلا الأمر، الذى يؤكد بأن الارتقاء بتحسين الخدمات للمواطن ليس له علاقة بحصول الخدمة للفرد الأعلى دخلا، كما أن البورصة السلعية لا يجب أن تتوقف عند مجرد فكرة، مضيفا أن التكنولوجيا سيكون لها دور فى البورصة، كما سيتم التنسيق مع البورصة المصرية.