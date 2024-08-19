"مياه أسوان": استمرار أعمال تطهير خط طرد الصرف بمدينة كوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه سيتم الاستمرار فى أعمال تطهير خط الطرد بمدينة كوم أمبو بقطر 1200 مللى على مدار 18 ساعة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان صحفى، أنه سيتم الاستعانة بغاطسين متخصصين فى سحب المخلفات وكاوتش السيارات التى قام بعض المواطنين بإلقائها فى مطابق خط الطرد الرئيسى لمياه الصرف الصحى المجمعة من مدينة كوم أمبو مما أدى لانسداد الخط بالكامل.

وأشار، إلى ذلك يترتب عليه قطع المياه عن مناطق مدينة كوم أمبو ( حى وسط ، وحى شرق ، وحى غرب ) ، وأيضاً قرية الشطب بمركز دراو وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم 20 أغسطس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم التالى الأربعاء 21 أغسطس الجارى.

وناشد رئيس شركة المياه، المواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل الفترة المحددة ، موضحاً أنه يتم بالتوازى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب فى الأماكن التى سيتم قطع المياه عنها، مع الاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة الحاجة إلى أى كميات من المياه.